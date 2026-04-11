Spalletti: “Primo tempo sofferto, ma dovevamo vincere. Yildiz, Conceicao e Thuram hanno avuto problemi in settimana”

11/04/2026 | 23:22:20

Il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha parlato a Sky dopo la vittoria di Bergamo: “Nella prima mezz’ora abbiamo sofferto perché loro sono bravi e si partiva sempre in ritardo, non si saliva con la linea difensiva e non siamo stati bravi a giocarci una palla sui piedi, di creare una triangolazione, una conduzione interna, un controllo direzionato, niente. Perché quando le squadre ti vengono addosso così… Quindi abbiamo sofferto nel primo tempo, siamo stati costretti alla fase difensiva. Poi sul finale del primo tempo e nel secondo tempo è stata tutta un’altra partita, dove abbiamo giocato alla pari. Però ci è successo tante volte di non giocare o perlomeno di avere dei vantaggi da un punto di vista del gioco, dovevamo portare a casa la partita e oggi abbiamo fatto goal in quel periodo lì, per cui questa volta si ha il vantaggio. queste sono gare che valgono molto, anche se noi non ci siamo non arrivati benissimo per qualche problema fisico di Yildiz, Conceicao e anche Thuram”.

foto x juve