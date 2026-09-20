Spalletti: “Portiere? I direttori stanno lavorando, se troveremo qualcosa che ci piace non aspetteremo gennaio”

20/09/2026 | 21:30:55

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa: “La curva si è girata sul minuto di silenzio per Mazzola? Sono cose che non vanno fatte. Ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività per le leggende del nostro calcio come Mazzola, Scirea e Baresi. Tutte persone di dignità, valori umani, sportivi, da cui tutti abbiamo preso cose. Oggi Kolo ha fatto una bella partita e ha salvato anche sulla riga. Poi ha fatto quelle scorribande da solo, oggi è un peccato che non abbia fatto così. Però sono felice di vederlo felice e sorridente nello spogliatoio. Portiere? I direttori stanno lavorando e se riusciamo a trovare qualcosa che ci piace possiamo andarlo a prendere dagli svincolati senza aspettare gennaio”.

foto x juve