Spalletti perde Gatti per infortunio: Locatelli al suo posto

02/12/2025 | 22:18:53

Problemi per Gatti durante Juventus-Udinese, il difensore bianconero ha lasciato il campo al 54′ di gioco, costringendo Spalletti a fare un cambio. Al suo posto entra in campo Locatelli. Il difensore si fa male da solo e chiama subito i sanitari della squadra bianconera che intervengono subito e fanno uscire il centrale bianconero che ora fa preoccupare il tecnico di Certaldo. Il difensore ha appoggiato male il piede e si è fermato chiedendo la sostituzione alla panchina.

foto sito juve