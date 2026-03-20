Spalletti: “Per Vlahovic e Thuram vedremo domani. Perin o Di Gregorio? Chiunque sceglierò mi darà risposte positive”

20/03/2026 | 16:21:02

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Su cosa ci stiamo concentrando nella lotta Champions? Diventano fondamentale le scelte a nove partite dalla fine e soprattutto all’interno delle partite. Non potremo giocarle sempre meglio dei nostri avversari, ma diventa importante saper riconoscere i momenti per avere risultati importanti. E quindi bisogna saper scegliere. Le condizioni di Vlahovic e Thuram? Valuteremo bene insieme, poi usciranno le convocazioni e lo saprete… Abbiamo ancora domattina, c’è qualche acciacco. Si andrà all’ufficialità nella giornata di domani. La panchina è sempre stata di grande aiuto, perché spesso ha offerto le soluzioni per sbocchi differenti. Perin o Di Gregorio? Ora sono entrambi al top come condizioni. Questo periodo a Di Gregorio ha fatto bene, probabilmente non gli era mai capitato di restare fuori qualche partita. L’ho visto determinato. Qualsiasi portiere sceglierò, riceverò risposte positive”.

Foto: X Juve