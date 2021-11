Spalletti: “Per Osimhen aspettiamo gli accertamenti. Scudetto? Il tempo dirà con chi dovremo combattere”

Sempre Luciano Spalletti dopo la sconfitta contro l’Inter: “Io so quale deve essere la nostra corsa, se questo ci farà vincere bene. Vedremo con il passare delle settimane e dei match. Il tempo dirà con chi dovremo combattere. Osimhen ha un gonfiore all’occhio, aspettiamo gli accertamenti”. Sull’accoglienza di San Siro: “Io mi emoziono sempre perché prendo le cose molto seriamente. Alcuni poi rigirano le cose come vogliono, ma la gente sa quello che penso, conosce le scelte che sono state prese. Io sono stato qui e so come funziona”.

FOTO: Twitter Napoli