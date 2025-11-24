Spalletti: “Partita durissima, siamo a -6°C, su un sintetico. Loro sono abituati”

24/11/2025 | 20:04:29

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bodo/Glimt.

Queste le sue parole: “È una partita durissima. Infatti, stamattina scherzando con i calciatori, appena ci siamo trovati: ‘non ve l’aspettate dura perché sarà di più di quello che pensate’. Proprio perché su questi campi qui ho avuto la possibilità e il piacere di averci a che fare con chi è abituato al freddo e a queste temperature effettivamente è differente, proprio l’abitudine e respirare quest’aria così fredda, quest’aria tagliata che ti batte negli occhi e a volte a seconda del vento che tira, non si riesce neppure a tenerli aperti. Però questo ciò che ci mette davanti quella che è la nostra vita e la nostra professione per cui c’è sempre il gusto della sfida, nel far vedere chi ti sai adattare e che si stare in qualsiasi situazione, tu mi voglia mettere in difficoltà. Saranno -6°C, il sintetico, loro sono abituati. Ma dobbiamo giocarcela”.

Foto: sito Juventus