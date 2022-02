Spalletti: “Pareggio giusto. Ma il loro rigore è inesistente. Gara che ci farà crescere”

Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky commenta con un misto fra soddisfazione e rammarico l’1-1 fra il suo Napoli e il Barcellona: “Non ce l’abbiamo fatta più a stare corti, ci siamo abbassati troppo. E quando lo fai con loro diventa un problema. Sono cose che non dovevamo fare, però la loro qualità è indubbia”.

Sul finale: “Ci sono questi momenti dentro la partita, dove non riusciamo a organizzare una pressione alta, dove si porta palla indietro mentre gli altri salgono e non si viene sulle vie di mezzo che ci consentono di giocare sulla profondità liberando un uomo. Sono cose su cui dobbiamo crescere. Poi è chiaro che loro hanno fisicità, hanno questi uno contro uno sugli esterni dove ti mettono in difficoltà. Ma dobbiamo fare dei passi in avanti”.

Sul ritorno: “Secondo me stasera nel primo tempo abbiamo fatto vedere di aver giocato alla pari con loro. Nel secondo tempo hanno tenuto il pallino in mano e abbiamo sofferto, però sono cose che si mettono a posto: quello che facciamo in un tempo lo possiamo fare tutta la partita”.

Sul rigore: “Con tutta l’onestà intellettuale dico che meritavano il pareggio, ma il rigore è inesistente. Non cambia direzione, è un’altra storia rispetto ai polpastrelli. Qui la tocca col mignolo e il pallone non cambia direzione. Mi sembra anche abbastanza giù, abbastanza naturale. O si mette le mani indietro, che ti limita a livello di movimento, ma il braccio non è neanche apertissimo. E poi tocca il mignolo: la palla non cambia direzione per niente, va dove doveva andare. Io posso essere disponibile quanto volete e loro hanno meritato il pari. Però non qui, perché questo non è calcio di rigore”.

Tappa di crescita: “Secondo me sì. Se si usa bene quello che è successo sì, perché poi quello che abbiamo fatto in determinati momenti lo possiamo fare tutta la partita. È proprio la scelta di ammucchiarsi dietro che ci manda in difficoltà, ed è una scelta perché quando li abbiamo attaccati gli abbiamo creato dei problemi. Loro hanno avuto più palle importanti di noi. Però questo abbassarsi così ci fa ricapitare quello che è successo col Sassuolo, e non dobbiamo farlo”.

Foto: Twitter Napoli