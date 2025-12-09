Spalletti: “Pafos squadra tosta. Ho le stesse certezze di quando sono arrivato, i numeri non sono quelli sperati”

09/12/2025 | 17:35:58

Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Pafos: “Prima di tutto è una squadra tosta. Ha molti portoghesi e brasiliani nella sua squadra. È una squadra che ha fatto brutta figura solo contro il Bayern. Poi ha preso pochissimi gol nonostante abbia avuto avversari top. Sono una squadra tignosa e vogliosa di metterla a livello fisico. Poi hanno organizzazione sui calci piazzati. Sui 4 gol fatti 3 li hanno fatti su calcio piazzato. Nel reparto offensivo sono molto forti. Dobbiamo essere bravi a non subire le ripartenze e hanno qualità di ribaltare la situazione. I numeri sono quelli non desiderati sia a livello di risultati che individualità. Io ora ho più conoscenza dei giocatori e questo è fondamentale, spesso non siamo continui nel fare le cose. Io ho le stesse certezze di quando ho accettato di venire a fare l’allenatore della Juve. Più conosco questa squadra e più mi arrabbio e mi tranquillizzo allo stesso tempo”.

foto x juve