Spalletti: “Osimhen va oltre le sue potenzialità, ci è mancato. Lo stadio ci ha dato una mano nella rimonta”

Gongola Spalletti dopo la vittoria dei suoi in rimonta per 2-1. Il tecnico del Napoli ha così analizzato a Dazn: “Noi dobbiamo essere bravi ad interpretare bene le partite. Bisogna essere pronti ai ribaltamenti difronte, gli spazi non sono tra le linee ma tra i calciatori avversari. Magari in altre occasioni abbiamo creato ugualmente, ma non siamo stati lucidi come stasera. Lo stadio ha dato una mano particolare, sono stati addosso alla partita, volenterosi nel ribaltarla. Avevamo difronte una squadra veramente forte come l’Udinese. Osimhen? È un calciatore che va oltre le sue potenzialità, ha lo strappo e la vampata che va oltre il limite. Ogni tanto va al di là del recinto, alle volte l’abbiamo sfruttato troppo poco su quelle palle buttate dentro, perché lui è fortissimo di testa. È uno dei calciatori che ci è mancato, dobbiamo avere sempre 18 giocatori con queste competitive così ravvicinate. Purtroppo non ce l’abbiamo sempre avuto e anche domenica ci mancherà perché è stato ammonito”.

FOTO: Twitter Napoli