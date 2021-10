Spalletti: “Osimhen migliora giorno dopo giorno. Insigne? Batterà anche i prossimi rigori”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il successo degli azzurri contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulle difficoltà della gara e su Juric

“Impossibile sbloccarla? Mi sembra troppo. Quando hai a disposizione calciatori forti come i nostri, un po’ di soluzioni da giocarci ci sono. Si va sempre a sperare, non era impossibile. Juric? Lo conosciamo bene, è un allenatore molto tosto, che sa caricare benissimo le proprie squadre. Contro di lui è sempre una battaglia di questo genere (agonistica, ndr), per cui quando gli altri hanno la palla bisogna andarla a riconquistare forte, adattandosi alla loro qualità. Erano anche messi benissimo difensivamente parlando”.

Sulla squadra

“Ormai dovremo giocare sempre così, imporre sempre questo livello. Ma ho visto la squadra cresciuta dal punto di vista fisico. Ho visto i rientri di Insigne e Politano in difesa, e queste sono cose che compattano e danno forza al gruppo, creano uno spirito di squadra importante. La nostra è una squadra di amici. Inoltre abbiamo proposto un buon calcio, e vi dico che possiamo fare anche di meglio. Siamo stati sempre disponibili agli eventi della partita, ci siamo fatti trovare pronti e abbiamo sempre lottato. Siamo cresciuti anche sulla mentalità, sulla disponibilità e sul dare battaglia. Corriamo molto, ci aiutiamo e ci coinvolgiamo l’un l’altro. Diciamo anche che ci ha aiutato il pubblico, e dico questo: non credo sia stata una vittoria così sporca. Sì, è stato complicato perché il Torino è forte e Juric insegna a sacrificarsi e a far fatica, a pensare prima ai contrasti e poi al pallone, ma abbiamo comunque fatto una buona vittoria e il pubblico se la merita. Sentiamo la passione addosso, per cui aver loro concesso di gioire tutti insieme è stato importante”.

Sul rigore di Insigne

“Lorenzo sente e vive la situazione perché ha molto attaccamento a questi colori, specie ora che la squadra gli dà forza e lo aiuta. Era dispiaciuto di non aver contribuito alla ricerca della squadra in quel momento lì. Il prossimo rigore lo batterà ancora Insigne, e quello dopo Lorenzo. Il terzo lo lascerò battere al Capitano”. Su Osimhen “Ora è in forma, ma la cosa fondamentale è che sta migliorando. Diventa col passare dei giorni più completo, acquisisce sempre nuove nozioni a cui prima non dava importanza”.

Su Anguissa