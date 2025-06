Spalletti: “Ora devo pensare alla Moldavia, poi parlerò con Gravina”

06/06/2025 | 23:45:20

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-0 contro la Norvegia, annunciando che parlerà con Gravina al termine di questa finestra di impegni dell’Italia: “Sì, in riferimento alle scelte dal punto di vista tecnico. Lui mi ha dato la possibilità di essere CT e lo ringrazierò sempre, poi lui può fare ciò che gli pare. Ora devo pensare a questa partita e poi parlerò con Gravina”.

Foto: Instagram Italia