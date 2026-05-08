Spalletti: “Openda fuori dalle rotazioni? È un altro degli errori che ho commesso. Ho pensato che gli altri potessero darmi risultati migliori”

08/05/2026 | 12:29:32

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce. Queste le sue parole:

“Openda sparito dalle rotazioni? Quello è un altro degli errori che ho commesso. Devo scegliere ma qualcosa mi perdo di sicuro. Si sta impegnando bene, è micidiale per professionalità. Non l’ho fatto giocare perché ho pensato che gli altri potessero darmi risultati migliori”.

Foto: X Juventus