Spalletti: “Obiettivi? Possiamo competere per tornare in Champions e per l’alta classifica”

17/07/2026 | 15:21:31

Luciano Spalletti ha parlato degli obiettivi della Juventus, intervenendo in conferenza stampa: “Stiamo analizzando un campionato in cui non abbiamo ottenuto un risultato, chiaramente c’è da migliorare. Quest’anno siamo convinti che lavorando nella maniera giusta possiamo competere per arrivare in Champions League e competere per l’alta classifica. Il mio pensiero è sul mio operato e dove potevo fare meglio. Il mio pensiero va sempre al mio operato”.

foto x juve