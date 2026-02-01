Spalletti: “Non vogliamo Icardi ma un calciatore con determinate caratteristiche. Yildiz? Niente di grave, ma è dura che torni giovedì”

01/02/2026 | 23:33:05

Spalletti ha parlato a DAZN dopo Parma-Juventus: “I numeri portano sulla cattiva strada, meglio non guardarli, è meglio andare a valutare quello che è stato il comportamento reale dei calciatori. I numeri spesso vengono prodotti da delle situazioni statiche, di calcio non influenzante per quanto riguarda il risultato. Yildiz siamo stati in contatto nel primo tempo e ci rispondeva di avere del dolore, abbiamo valutato a fine primo tempo. Ora ha dolore anche camminando, bisogna valutare. Quelli che l’hanno trattato dicono che non si tratti di nulla di forte, per giovedì però è dura che rientri. Mi viene domandato di Icardi e di Osimhen, come calciatore non posso che dirne benissimo per quello che è stato il periodo in cui l’ho allenato. Questo non significa che lo voglio, parlo bene di lui perché mi ha portato dei gol. Non vogliamo Icardi ma un calciatore con determinate caratteristiche: se non lo troviamo stiamo così”.

foto x juve