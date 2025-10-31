Spalletti: “Non so dove dovrò incidere, poi la differenza la fanno i calciatori. Posso portare un’dea”

31/10/2025 | 13:08:05

Luciano Spalletti si è presentato come allenatore della Juventus. Queste le parole del tecnico toscano: “Non so dove dovrò incidere. Io so quello che sarà il mio comportamento e attraverso questo i calciatori entreranno in una mentalità in cui potrò dare qualcosa. Io sono stato fortunato perchè ho avuto la possibilità di vincere. La differenza la faranno sempre i calciatori, ma avere un complicità nel fare le cose e avere un metodo può essere un qualcosa che porterà dei risultati. Questo percorso che abbiamo davanti potrà fare cambiare le cose e in campo poi ormai vanno capite le cose, perchè il calcio è in evoluzione continua. Noi dobbiamo capire l’evoluzione, i momenti come giocare, questo farà la differenza. La somma di questa di questi calciatori e se ci mettiamo a disposizione può rendere tutti i giocatori da Juve”.

Foto: sito FIGC