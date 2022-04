Spalletti: “Non si può parlare di ritiro da terzi. Mi ha messo in dubbio chi ancora pesca le cose di quattro anni fa”

Ulteriori dichiarazioni di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ai microfoni di DAZN: “Il presidente è tornato sui propri passi, ma parlare di ritiro da terzi sarebbe stata una roba…

Chi ha messo dubbi su di me? Un giornalista? Quelli che continuano a ripescare le cose di anni fa, come Totti e Icardi?

Insigne si gestisce da solo, oggi ha mostrato come si dà la sveglia alla squadra. Ribadisco, questa squadra ha raggiunto un grandissimo risultato. Ci sarà tempo per parlare.

Abbiamo messo diversi calciatori in vetrina, a inizio stagione non mi pare che fosse così. Mi fa piacere per questi ragazzi“.

Foto: Twitter Napoli