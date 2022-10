Spalletti non risponde a Mourinho: “Non voglio parlarne, voglio fare la mia analisi della partita”

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il successo del suo Napoli contro la Roma, Luciano Spalletti, non ha voluto rispondere alle parole di José Mourinho: “Non voglio parlare di quanto ha detto Mourinho, voglio fare l’analisi della mia partita. Era piena di trappole, la mia squadra invece ha saputo interpretarla benissimo, pur sbagliando qualche costruzione facile. Abbiamo creato quelle due-tre occasioni da gol per vincere, senza mai concedere il recupero basso e la pallata, cosa in cui sono bravi loro. Un plauso al comportamento della mia squadra”.

Foto: Twitter Napoli