Spalletti: “Non ho ricevuto alcun contatto dall’Italia, sono aperto a parlare con chiunque”

28/10/2025 | 13:44:30

A margine dell’evento tenuto a Milano, Luciano Spalletti ha commentato ulteriormente le voci che lo avvicinano alla panchina della Juventus. Queste le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport:

“Io fino a questo momento non ho ricevuto alcun contatto dall’Italia e sono naturalmente aperto a parlare con chiunque, perché voglio assolutamente mettere a posto quello che mi è successo in Nazionale e rimarginare questa ferita”.

Foto: FIGC.it