Spalletti: “Non ho mai avuto un Presidente così, me li ha comprati tutti”

Luciano Spalletti ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani in casa della Macedonia, la prima da commissario tecnico della Nazionale azzurra. “Abbiamo a disposizione 30 calciatori e ci fidiamo di tutti, ce ne sono anche altri. Per la prima volta ho un Presidente che mi prende tutti quelli che volevo, non ho mai avuto un Presidente così, me li ha comprati tutti. Meglio di così, più tranquillo di così, come devo essere?”. Foto: Twitter Azzurri