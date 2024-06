Spalletti: “Non ho detto che non si può giocare alla PlayStation, ma non farlo di notte. Non si può stare svegli fino alle 3-4 di mattina”

Luciano Spalletti, CT della Nazionale, nel corso della conferenza stampa contro l’Albania, ha ribadito un concetto. specificando il tema dei videogaes.

Queste le sue parole: “A volte mi dispiace dover venire qui a commentare cose che non ho detto. Ciò che a me interessa è che di notte si dorma, io non permetto che di notte la squadra stia sveglia e arrivi poi all’allenamento non riposata. Tutto qui. Noi abbiamo creato una sala giochi dove ci sono due PlayStation bellissime e anche io ci ho giocato. Però poi lo fanno negli orari corretti: è giusto secondo voi giocare fino alle 3-4 di mattina? La notte si dorme meglio, ci sono psicanalisti e medici che lo dicono. Dobbiamo avere uno stile corretto, tutto qui. Io non ho detto che non si può giocare alla PlayStation, ma solo che non si può stare svegli fino alle 3-4 di mattina”.

Foto: Instagram Azzurri