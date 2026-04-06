Spalletti: “Non è possibile, dopo un primo tempo perfetto, fare quel secondo tempo”

06/04/2026 | 21:18:36

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Genoa.

Queste le sue parole: “Assolutamente non è stanchezza, ieri e ieri l’altro non ci siamo allenati, li ho lasciati stare perché c’era da recuperare. Si è dato 2 giorni liberi, un allenamento e mezzo e poi staccato, si sono portati in campo a camminare, per cui non è così. Ogni tanto si accetta di essere la versione inferiore di noi stessi. Dopo 6-7 mesi che sono qui non sono ancora certo di quello con cui ho a che fare. Non è possibile fare un primo tempo del genere e dopo un secondo tempo così… E se poi capita l’episodio e segnano il rigore, diventa una serata difficile”.

Può fare con Conceicao quello che ha fatto con il primo Salah? “È un accostamento corretto. Francisco è giovane, ha conoscenze da fare, ha da convincersi che può giocare anche un po’ dentro al campo. Questo fatto di avere l’uomo alle spalle non gli deve creare l’ansia che si vede che ha. Se riceve sull’esterno e ti guarda è immarcabile, su 7-8 situazioni ti crea 7-8 ipotetici pericoli, poi deve migliorare sulle scelte e avere la capacità durante l’uno contro uno per capire se c’è quello a cui posso passare la palla. Fa una cosa per volta ogni tanto, però da esterno è uno dei più forti che ho visto. Deve migliorare nel tiro in porta, Salah è un toppissimo, lui ha intensità e ferocia, è difficile tenerlo. Anche oggi ha messo palloni importantissimi”.

Foto: sito Juventus