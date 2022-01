Spalletti: “Non dobbiamo preoccuparci delle squadre che ambiscono alla Champions. Zielinski? Domani potrebbe aggregarsi alla squadra”

Luciano Spalletti ha parlato ai canali ufficiali del Napoli alla vigilia della sfida con il Bologna: “Per vincere le partite è fondamentale avere giocatori a disposizione e in condizione. Prevedo un futuro migliore rispetto al difficile periodo attraversato nell’ultimo mese. Non dobbiamo preoccuparci delle squadre che ambiscono alla zona Champions League. Noi vogliamo arrivare tra le prime quattro e abbiamo le carte in regola per raggiungere questo obiettivo. Zielinski? Si è allenato a casa, domani termina l’isolamento e svolgerà le visite di controllo. Potrebbe aggregarsi alla squadra. Noi siamo qualcuno se rendiamo felice qualcuno. Come gruppo possiamo fare felice una città intera. Lo stadio Maradona è la nostra casa. Sentiamo l’affetto della città. Sappiamo quali sono i nostri obiettivi non dobbiamo avere alibi”.

FOTO: Twitter Napoli