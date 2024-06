Spalletti: “Non dobbiamo creare ansia ai calciatori. La cosa principale è fare la partita”

l commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni Rai a pochi minuti dal calcio d’inizio del match contro la Spagna: “Non bisogna creare quell’ansia ai calciatori che dopo non gli permette di fare le scelte giuste. Chiaro che bisogna capire l’opportunità, in queste partite non c’è un prima o un dopo, bisogna solo fare bene. La cosa principale è fare la partita, cercheremo di inserirci in questo modo di pensare, poi bisogna vedere se ci riusciamo”.

Foto: Instagram Italia