Spalletti: “Non c’è nessun rischio nella partita di domani, solo la felicità infinita”

“Il Napoli è già nella storia?”. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha così risposto alla domanda: “Bisogna vedere. Essere in Champions League, a questo punto, è già qualcosa di importante. Vogliamo andare avanti, vogliamo vincere, per cui giocheremo per vincere, senza fare troppi calcoli e mantenendo equilibrio. Poi vedremo dove saremo arrivati alla fine. Stare qui a difendere quanto successo finora vuol dire non credere di poter fare di più, invece noi crediamo di poter fare di più. Non c’è nessun rischio nella partita di domani, rischiamo la felicità infinita. Se si vince si va ancora più in là”.

Foto: Instagram Spalletti