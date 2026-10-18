Spalletti: “Non abbiamo avuto gioco, idee, ritmo e corsa. La prestazione mi ha sorpreso e modificherò qualcosa”

18/10/2026 | 23:24:52

Luciano Spalletti commenta a DAZN la sconfitta casalinga contro la Lazio: “Una Juve inferiore alla Lazio. non abbiamo avuto il pallino del gioco, né le idee su dove portare la partita. Da giovedì siamo tornati la notte e non abbiamo fatto niente. Ho tentato di cambiare rispetto all’Europa League, ma siamo stati lenti di testa e di gambe. Senza ritmo, senza idee senza corsa, senza disponibilità, fragili sui duelli. Non mi sono piaciuti gli atteggiamenti. Una reazione è doverosa farla vedere. Non bisogna farsi trasportare dagli eventi. Ci sono giovani che lottano e altri che al minimo contatto si lasciano cadere per terra. Bisogna modificare qualcosa, sono rimasto sorpreso dalla prestazione. Io voglio avere un buon rapporto con i calciatori, ho sempre fatto così. Ho un bel rapporto sincero con loro, ma dovrò analizzarlo meglio”.

Foto: X Juventus