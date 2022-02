Spalletti: “Nessuna rivincita con l’Inter. Ci servirà la giusta cazzimma”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Koulbaly? Mi sembra irrispettoso soprattutto per chi dovrebbe fargli posto, se dovessi scegliere di farlo entrare dal primo momento. È chiaro che Koulibaly è un calciatore differente, non voglio parlare solo di calcio. Basta guardare cosa ha fatto dopo aver vinto al finale, per prima cosa è andato a salutare gli avversari, soprattutto quelli che avevano sbagliato il rigore. Racconta di uno spessore differente, tutti avremmo fatto qualcosa diverso. Ma dunque fatta una valutazione sulle gare che ha giocato lì e rispettare chi ha giocato al posto suo. In ogni caso tutto quello che faccio è una scelta giusta, ma si aspetta domani per dare la formazione”.

Sulla classifica: “In quel momento difficile siamo stati capaci di tenere la schiena dritta, riuscendo a portare a casa più punti possibile. Ogni giorno devi essere pronto a portare a casa qualcosa, il lavoro settimanale ti permette poi di portare a casa le partite. Se hai una rosa forte, i calciatori sanno come fare. Durante la settimana con la Juve, dove tutti dicevano che era meglio di rinviare quella gara, loro mi hanno fatto vedere che avevamo voglia di giocarla quella gara ed hanno fatto una grande risultato. Sono tranquillo perchè conosco la qualità dei calciatori e delle persone, sotto questo punto di vista sono in una botta di ferro. Questo è un gruppo fantastico, che in questi anni ha fatto vedere che ci tiene a questa maglia e probabilmente ha raccolto qualcosa meno di quello che meritava”.

Non ho nessuna rivincita da prendere. Devo essere un professionista e avere la fortuna di avere dei calciatori che ti danno la possibilità di fare bella figura. Questa è una gara importante da giocare, ci arriviamo dopo aver costruito qualcosa già dai ritiri estivi. Le carriere di tutti noi dipendono da queste gare qui, ci teniamo tantissimo e per me non sarà una rivalsa. Lì ho lasciato calciatori che stimo moltissimo e che so che stimano me”.

Sulla partita: “Spesso parliamo di un condominio delle squadre al vertice, loro sono probailmente gli amministratori di questo condominio perchè sono i campioni in carica. Li troveremo un pochino arrabbiati, perchè le squadre forti odiano perdere. Noi li rispettiamo, ma non deve cambiare il nostro nome e il nostro atteggiamento. Parlando con la squadra gli ho detto che erano stati bravi a giocare la gara di Venezia come se fosse l’Inter, ora dobbiamo giocare con l’Inter come se fosse il Venezia. Non deve cambiare il nostro atteggiamento, il rispetto verso la nostra gente che ci viene a vedere anche domani. Possiamo anche perderla la gara, ma non possiamo tradire nei nostri comportamenti. Mi aspetto l’Inter che conoscono, loro hanno delle caratteristiche in cui sono più forti di noi, ma noi ne abbiamo altre in cui siamo più forti di loro. Bisognerà capire chi riuscirà a portare la gara sulle proprie caratteristiche migliori”.

Errori da evitare: “La gara dell’andata è un riferimento sugli errori da non fare perchè in quella gara il Napoli fu messo sotto più di altre volte?

“C’è stato un passaggio fondamentale in quella gara, quando abbiamo tentato di riorganizzare la squadra ed abbiamo preso il 3-1 in contropiede ed abbiamo perso qualche palla di troppo. In quella gara non è riuscita a portare il discorso sulle sue qualità e sulle sue caratteristiche. Se con l’Inter la metti su un contrasto continuo e su una seconda palla continua vincono loro, perchè hanno più fisicità. Se invece riusciamo ad avere gestione, il discorso si fa interessante. Forse lì l’abbiamo gestita meno bene di altre volte. Dobbiamo mantenere quella calma che ci fa richiamare al meglio la nostra qualità. Noi non abbiamo la fisicità di quelli feroci, l’Inter su questo è più fisica di noi. A San Siro dopo il nostro 1-0 abbiamo perso qualche pallone di troppo. Quella gara io l’ho utilizzata per preparare questa gara qui, l’ho rivista bene. Cercheremo di essere più veloci in alcune fasi dello sviluppo della squadra”.

Osimhen non ha ancora segnato contro Milan, Juve e Inter. Ne avete parlato?

“Facciamocelo giocare contro, anche perchè è difficile far gol da casa. Fino ad ora non ha giocato, vediamo le prossime”.

Servirà cazzimma per battere l’Inter?

“Sicuramente quel termine rende bene l’idea. Serve il livello di personalità, serve il pensiero sempre presente per le persone che ci sostengono. Sapere che c’è uno stadio pieno, per quelle che sono le regole attuali, ci trasmette grande gioia e dobbiamo meritare quel sostegno. La società in questo caso ha pensato alle difficoltà che si vivono in questo periodo, De Laurentiis ha abbassato drasticamente i prezzi perchè la gente è in difficoltà in questo momento anche per comprare i biglietti. Penso che sia la strada giusta per riportare la gente allo stadio, anche quando saranno ampliate le possibilità di ingresso allo stadio”.

