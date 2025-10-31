Spalletti: “Nessun problema ad accettare questo tipo di contratto. Fossi stato nel club, avrei agito esattamente così”

31/10/2025 | 12:30:56

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione.

Queste le sue parole: “Io ho portato 4 collaboratori, perchè ormai si conosce tutto nel mondo del calcio e la Juventus è fornita di tutto. Ora dobbiamo solo trovare un po’ di confidenza. Ci saranno con me Domenichini, Martusciello, Russo e Sinatti. Voglio spendere due parole per Daniele Baldini che ha deciso di terminare il suo rapporto di lavoro e sono rimasto un po’ sorpreso. Lui è uno sveglio e mi dispiace ma devo accettare la sua volontà”.

Sul contratto: “L’analisi di Dusan di qualche giorno fa credo sia corretta, i calciatori si rendono conto di quello che danno e di ciò che restituiscono ad una società che crede in loro. La battuta con Perin? Era solo una battuta… gli allenatori dipendono dai calciatori, uno si può impegnare quanto vuole poi è la qualità dei calciatori che fa la differenza. Saranno le cose fatte in pratica sul campo che determineranno il mio futuro. Io fortunatamente non sono uno che ha bisogno di essere assicurato nel proprio futuro, per quello che mi ha dato il calcio. Ritengo corretto che si valuti volta per volta, andiamo a fare questa esperienza insieme e la trovo una situazione semplice e chiara. Iniziamo a lavorare cercando di collaborare con tutto lo staff del mondo Juventus, persone di assoluto valore che io conosco quasi tutte. Nessuna difficoltà ad accettare un contratto di questo genere, anzi quello che è successo precedentemente io fossi stato nella Juventus avrei fatto così”.

Foto: sito FIGC