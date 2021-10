Spalletti: “Nessun caso Insigne. Ha un affaticamento e rischiava di farsi male”

Luciano Spalletti ha spiegato approfonditamente a DAZN il motivo dell’esclusione di Insigne nella vittoria del suo Napoli sulla Salernitana: “Insigne ha un affaticamento muscolare, è a rischio di farsi male. Punto. Si gestisce, si guarda come va la partita: 35-40 minuti forse erano troppi, non sai dove vai a parare. Con un quarto d’ora rischi meno…

Se poi fosse servita altra qualità per vincerla, ok, ma poi ci sono state mischie e ripartenze: mettere uno tecnico con tutte quelle persone fisiche mi sembrava poco opportuno. Ho deciso di tenerlo fuori, evitando qualsiasi rischio. Ieri in allenamento si sentiva impastato, l’ho fatto decidere: vuoi giocare subito, o vedere dopo? Lui mi ha detto, da calciatore maturo, che se c’era bisogno sarebbe entrato anche rischiando, ma altrimenti di gestire. Non c’è nessun caso”.