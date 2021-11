Spalletti: “Nel secondo tempo è venuta fuori la qualità del Napoli. Abbiamo dimostrato di saper giocare non solo sul velluto”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Legia: “Squadra da bosco e da riviera, che sa giocare anche partite difficili su campi difficili. Che sa adattarsi, hanno ribaltato questa cosa che sanno giocare solo sul velluto. Grande risposta da un punto di vista di disponibilità e di qualità. La gara si era incasinata, abbiamo preso un gol che non dovevamo prendere, sbagliando l’impossibile. Nel secondo tempo è venuta fuori la qualità dei calciatori, anche di quelli che sono entrati nella ripresa. Ancora una volta quello che entra dopo, in 20 minuti, fa la differenza. Si aveva il dubbio di giocare una gara con delle assenze, invece hanno mandato un grande segnale e questo è tanta roba per tutto il Napoli e per la città che vive insieme a noi l’avventura di questa stagione”.

