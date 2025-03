Intervenuto ai microfoni di Che Tempo che Fa, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha annunciato il suo ritiro dalle panchine delle squadre di club: “Napoli è l’ultima mia esperienza nei club per delle dinamiche precise, e non avrei mai potuto allenare un’altra squadra in Italia. Dopo aver vestito questa maglia è impossibile pensare di giocarci contro”.

Foto: Instagram Azzurri