Spalletti: “Napoli davanti al City? È un giochino per farti cadere. Se spendono 900 milioni e noi 9, un motivo ci sarà”

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha così parlato dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League: “Cosa si prova ad aver fatto la storia? È un grande risultato, ce lo godiamo insieme a tutti i tifosi. È un grande risultato, ora diventa fondamentale mantenere l’atteggiamento di stasera perché all’inizio non siamo stati qualitativi come sempre, però abbiamo eseguito bene tutto e concesso poco. Siamo stati lucidi con la testa”.

Poi ha proseguito rispondendo agli elogi di Pep Guardiola: “Non mi rende orgoglioso, non mi rende nulla. È un giochino che conoscono tutti per mettere pressioni agli altri. Mettiamo il Napoli davanti al City? Se loro spendono 900 milioni e noi 9 un motivo ci sarà, è un giochino che ti mette in alto per farti cadere. “Se in tutta la storia del Napoli non eravamo riusciti ad arrivare i quarti vuol dire che è un grande traguardo” ha proseguito l’allenatore tornando sulla vittoria. “Per quanto riguarda Osimhen, è un calciatore fortissimo che ha delle interpretazioni a volte da solista e dà grandi strappi, poi deve riuscire a legare anche con la squadra. Ora ci sta riuscendo, ne siamo felicissimi”.