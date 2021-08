Spalletti: “Insigne è per noi un punto di riferimento, i tifosi lo amano”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, al termine dell’amichevole vinta 2-1 dai partenopei contro l’Ascoli, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per dire la sua sulle principali vicende di casa azzurra. Il tecnico toscano si è soffermato in particolare sulla situazione di Lorenzo Insigne. Ecco un estratto dell’intervista:

“Insigne? Per noi è un riferimento importante, non a caso è il capitano della squadra e il beniamino del pubblico. E’ un giocatore a cui Gesù gli ha dato la possibilità di interpretare prima quel che sarà la giocata poi. E’ uno di quelli che vede dove non guarda, dà seguito a questi palloni in profondità senza dirgli da che parte passare, lo vede da solo”.

Foto: Twitter Napoli