Spalletti: “Nainggolan? Dispiace, ma in campo va sempre l’Inter. Sull’incontro Marotta-Icardi…”

Queste le parole di Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro l’Eintracht: “Loro stanno facendo un grande campionato, giocando gare importanti, hanno molte qualità, per noi come per loro la vita scorre velocemente quindi bisogna andare forte e noi cercheremo di andar forte. Polemiche su Icardi? Quando si vestono maglie come quelle dell’Inter ci sono sempre cosa che viaggiano non come vorresti e l’importanza del nome del club serve anche per poter gestire le insidie e mettere in campo le tue qualità. E’ il prezzo che devi pagare per essere un calciatore di questo livello. Incontro Icardi-Marotta? Ho saputo di questo incontro ma non ho avuto tempo per andare ad informarmi di quanto accaduto, questa è una gara che ci prende tutte le attenzioni, non abbiamo spazio per pensare ad altro. Nainggolan? Qualsiasi calciatore manchi diventa un dispiacere ma il dispiacere extra è lasciare a casa giocatori fuori lista, questo mi devasta, dover negare la presenza e l’aiuto ai propri compagni. Per il resto in campo ci va sempre l’Inter, una squadra che deve far valere i principi di esser squadra forte”, ha chiuso Spalletti.

Foto: Youtube ufficiale Inter