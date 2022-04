Spalletti: “Molte responsabilità sono mie. Quando la partita diventa una battaglia, le nostre qualità sono differenti”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il rocambolesco KO in quel di Empoli: “Molte delle responsabilità di questa sconfitta deve prendersele l’allenatore. Abbiamo delle caratteristiche che porta a dover continuamente stimolare il possesso palla, perché è importante per noi così da non fare cose non percepiamo come naturali, ovvero lottare. Quando la partita diventa un po’ una battaglia, le nostre qualità sono differenti. Emergono determinati episodi dai quali ricaviamo svantaggi. Non mi sembrava che fosse un livello insopportabile, ma qui diventa nuovamente evidente quello che è il livello di preparazione della squadra a queste situazioni, ergo vengo chiamato in causa un’altra volta“.

Foto: Twitter Napoli