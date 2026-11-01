Spalletti: “Mi sta dando fastidio non dare risultati. Carnevali vuole prendersi la scena in un club importante”

01/11/2026 | 20:33:04

Luciano Spalletti ha parlato a Dazn prima della partita contro il Napoli: “Carnevali ha detto delle cose giuste, è un direttore esperto, è un direttore che sa dove è venuto e ha tutta la volontà e tutta la voglia di prendersi la scena in un club così importante. Per cui è voglioso di trasferirci tutte quelle che sono le sue esperienze, le sue cose. A me non dà fastidio niente, dà fastidio solo una cosa, quella di non fare risultati, questo mi dà fastidio, quello e basta. Poi ognuno può esprimersi come gli pare, può dire quello che gli pare, e si torna a ridire le stesse cose, bisogna saper accettare quello che è il dissenso della gente”.

foto x juventus