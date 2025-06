Spalletti: “Mi è dispiaciuto non aver chiamato Mancini, Mandragora e Cristante”

01/06/2025 | 16:20:53

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, ha così parlato delle convocazioni3 “Fare queste convocazioni non è stato facile, ma dobbiamo mettere insieme tante cose. Anche se ne ho portati 23, poi sono 30 i calciatori che fanno parte della Nazionale. Non ci sono Calafiori e Buongiorno, e mi è dispiaciuto non aver convocato Mandragora, Cristante e Mancini, stanno facendo benissimo. Ma sono lì come pensiero, perché se ci manca qualche pedina la andiamo a rimpiazzare”.

Foto; Instagram Azzurri