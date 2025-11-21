Spalletti: “Mi aspetto una grande partita dai miei calciatori e che facciano vedere che siamo professionisti da Juventus”

21/11/2025 | 12:40:34

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“L’effetto che mi fa tornare a Firenze? Ci sono già stato, conosco bene Firenze. Accetterò qualsiasi situazione mi troverò davanti perché ci sono già stato, poi entrerò in campo da allenatore della Juventus dando il meglio. Ho sempre rispettato tutti, non ho debiti morali con nessuno e sono sereno. Mi aspetto una grande partita dai miei calciatori, sarà molto difficile per noi. Noi raccogliamo quello che produciamo all’interno delle partite: mi aspetto che facciano vedere che siamo gente da Juventus, professionisti da Juventus. Se passerò alla difesa a 4? Ne abbiamo accennato e dobbiamo valutare, ma ci vogliono le componenti e il tempo per farlo. Allenamenti ne abbiamo sviluppati pochi e in questa ipotesi c’è la necessità di avere qualche difensore a disposizione, perché servono centrali e le alternative sono importanti”.

Foto: Facebook Juventus