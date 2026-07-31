Spalletti: “Mi aspetto qualcosa sul mercato. In passato abbiamo sbagliato qualche acquisto”

31/07/2026 | 20:22:36

Luciano Spalletti ha parlato a Sky dopo il test contro il Nizza: “Mi è piaciuto tutto, perché a volte la mia squadra, nel campionato precedente, andava ad attaccare anche quando non aveva il supporto della difesa e del centrocampo, andava a pressare anche quando non c’era tutta la squadra a farlo, invese stasera hanno fatto bene. Si sono tolti 20 metri di profondità e riconquistato tanti palloni e creato sviluppi interessanti. Abbiamo perso però palloni abbastanza banali. Mi aspetto qualcosa, perché io ho l’ufficio tra Ottolini e Massara, per cui so tutto quello che rimbalza e vedo il loro impegno sul mercato. Sono direttori conosciuti che hanno esperienza, poi siccome è un mercato particolarmente complicato, per diversi motivi, siccome abbiamo sbagliato qualche acquisto gli anni precedenti, perché è successo, dovendo rincorrere su diverse caselle, non possiamo comprare come altri club ma dobbiamo ottimizzare. E anche in questo i nostri dirigenti sono stati perfetti”.

foto x juve