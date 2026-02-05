Spalletti: “Mercato? Sono felice di quelli che ho. La squadra darà un grande contributo”

05/02/2026 | 23:59:24

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con l’Atalanta: “Ho guardato la partita. Ci sono nello scorrimento della partita dove ci sono le statistiche, poi c’è la partita vera. Noi le scelte non le abbiamo fatte così pulite da farle giuste perché abbiamo affrontato una grandissima Atalanta: posso solo che fare i complimenti a Palladino. Sono una società di qualità che sanno preparare bene certe partite. Bisogna soltanto che fare i complimenti agli avversari: o si vince o s’impara. Ci manca una punta dal mercato? Io sono contento di quelli che ho. La squadra ci darà un grande contributo. So cosa possono dare i miei giocatori. Abbiamo fatto degli errori, poi è chiaro che serve sfruttare sia l’attimo che i dettagli. Determinate scelte sono state fatte anche in base alla partita. Oggi è stata una gara con tanti duelli: dentro i momenti chiave bisogna essere precisi ed è proprio da qui che s’incontrano i giocatori top. Abbiamo avuto dei palloni decisivi che però non siamo riusciti a sfruttare. Dobbiamo crescere”.

foto x juve