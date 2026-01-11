Spalletti: “Mercato? In alcuni ruoli siamo un po’ corti”. Su Chiesa…

11/01/2026 | 16:52:43

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Cremonese, parlando anche di calciomercato.

Considera Chiesa come il Sinner del calcio italiano?

“In quel momento avevo Chiesa in squadra e volevo fare un complimento ad un mio giocatore. Sinner è tra i più forti ad avere quella perseveranza forse in quel momento era per i colpi perchè è calciatore che saltava l’uomo e creava scompiglio. Questa è una cosa fondamentale nel calcio e penso gli contestino questo per non farlo giocare, perché ha una qualità altissima. Poi finisce qui perchè gioca in un’altra squadra”.

Cosa manca a questa squadra per sfruttare al meglio i calci piazzati?

“Niente, ci siamo andati vicini. Io spero, perché essendo fortissimi, che si siano convinti perché ci lavoriamo parecchio e che poi si riesca a fare anche goal. Nonostante delle situazioni che si sono portate a casa lo stesso, perché non l’abbiamo fatto ma si erano portati a casa anche il rigore, su quella punizione battuta fuori dall’aria, con David però è la stessa attenzione che vedo per altre questioni che mi fa ben sperare di andare a migliorare le nostre statistiche in generale. Una di queste che bassa è quella che lei ha elencato in maniera attenta”.

Sul mercato?

“Io dico che in alcuni posti si deve completare. In un paio di posizioni siamo un po’ corti. Poi il mercato lo fanno i nostri direttori e io mi fido ciecamente. Noi stiamo con le antenne dritte per avere il doppio ruolo in queste posizioni”.

Foto: sito Juventus