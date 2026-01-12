Spalletti: “McKennie giocatore forte, non lo scopro io. Alla Juve ho trovato grande disponibilità”

12/01/2026 | 23:39:23

Spalletti ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Cremonese: “C’era l’ambizione di far credere ai calciatori che poi avevano potenzialità superiori, perchè io sono convinto che siano stati guardati prima di averli acquistati, poi sono convinto, avendo visto e conosciuto dei calciatori anche solo per televisione, qualcuno per averci giocato contro, che con un po’ di convinzione potessero fare di più. Ma poi si comincia a lavorare e non si sa dove si va a finire, può prendere una piega in un verso o in un altro. Però ho trovato grandissima disponibilità, dei ragazzi perbene, superprofessionali, superintelligenti, perchè poi è sempre questa la differenza, di avere un buon senso per quelle che sono le cose che devi sviluppare e che devi fare, perchè sei un professionista che gioca nella Juventus. McKennie? Sa comportarsi bene in qualsiasi ruolo, lui passa da ala sinistra a far gol, dal difendere come terzino terzino destro con una facilità, anzi è così stimolato quando gli fai fare questi ruoli così contrapposti, sorride, parte ed esegue, è totalmente esecutivo per quello che gli chiedi, per cui è un calciatore forte che non scopro io”.

