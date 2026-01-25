Spalletti: “McKennie è uno degli attaccanti più forti, attacca come pochi. Ci mancherebbe uno come Hojlund”

25/01/2026 | 20:43:06

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha analizzato a Sky la vittoria contro il Napoli: “McKennie è uno dei centravanti più forti in circolazione. Di testa le prende tutte e attacca la profondità come pochi. Sarebbe un attaccante perfetto, gliel’ho detto: abbiamo anche lui oltre a Openda e David davanti. Bremer bravissimo nel prender Hojlund. David è un calciatore forte, che stasera ci ha fatto vedere anche di reggere botta un duello in area dove ci sono spazi strappati agli avversari e ci sono istanti di gioco. Contro il Napoli, che ti costringe a tirare la pallata, ci vuole uno come Hojlund che la ripulisce. Ci mancherebbe anche uno così, ma siamo felicissimi di David. McKennie è uno dei più forti a giocare in attacco”.

foto x juventus