Spalletti: “Lucca e Kean insieme? Non dall’inizio. Domani conterà il collettivo”

Luciano Spalletti, CT della Nazionale. ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara in Germania: “Zaccagni alla Politano? Sì, può farlo anche lui, è quel calciatore lì. E’ l’attaccante esterno da 4-2-3-1, da 4-3-3. Poi ora s’è migliorato entrando dentro il campo perché nel suo club Nuno Tavares spinge molto e lui entra dentro. Però poi anche se sta bene ieri ha fatto una partitina di dieci minuti, è un po’ rischioso farlo partire dall’inizio. Mentre a gara in corso quando c’è bisogno di un cambio di passo è un giocatore perfetto”.

Possono giocare insieme Lucca e Kean?

“Si può fare anche quello, è nelle caratteristiche dei nostri calciatori. Vista la partita io penso che sia meglio uno che fa un lavoro di raccordo tra i due settori, lì ne abbiamo diversi e siccome vogliamo vincerla se poi li fai giocare entrambi subito poi non hai chi mettere eventualmente a gara in corso”.

Cosa serve in più domani?

“Sapevamo di avere di fronte una squadra forte… Io in vita mia ho nascosto tante sconfitte e non ho voluto trattarla come qualcosa di simile perché abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, c’è solo da cambiare qualche episodio e riuscire a determinare anche singolarmente. Anche domani conterà tutto, il collettivo, perché conterà molto la squadra”.

