Spalletti: “Lobotka non sta molto bene, Zielinski va valutato. Domani sarà una partita di quelle gustose”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro la Juventus. Ecco le parole del tecnico di Certaldo: “Con i voli transoceanici qualche problema per le società viene fuori. Il presidente mi trova d’accordo quando dice che questa cosa andrebbe messa a posto. Sarà una giornata di campionato che penalizzerà delle squadre. Penso che questo sia un aspetto per cui vanno prese delle decisioni. Quelli che hanno dovuto fare questi voli internazionali hanno la fatica di queste partite che hanno disputato. Sappiamo quanto ci tengono i calciatori a dare un contributo alla propria nazione. Lobotka non sta molto bene, Zielinski bisogna vedere come sta. Alcuni vanno valutati. Poi c’è un altro gruppo di calciatori che si è allenato, sta bene e può dare un contributo importante”.

Poi ha aggiunto: “Se vogliamo diventare dei grandi dobbiamo avere lo spessore, la testa, il modo di ragionare dei grandi. Tutti i giorni dobbiamo fare quelle cose che ci permettono di essere pronti qualsiasi ostacolo si vada a trovare. Noi già sapevamo che ci saremmo trovati di fronte a queste difficoltà e a questi momenti. Già quella era una preparazione per riuscire a sopperire a questi momenti. Poi ci sono problemi di ordine burocratico che andrebbero messi a posto, ma su quelli non possiamo farci nulla. Come quello che accadrà giovedì. Ora però pensiamo a questa partita con la Juventus: dobbiamo far vedere un bello spettacolo. L’obiettivo è sempre questo. Domani sarà una partita di quelle gustose”.

Foto: Twitter Napoli