Spalletti: “L’ingresso di Ounas ci ha dato tanto. Koulibaly? Ha sempre 2-3 punti più degli altri”

Ai microfoni di DAZN, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato dopo il successo in rimonta sulla Juventus.

Queste le sue parole: “Mi è piaciuta la reazione dei calciatori. Nessuno ti consegna a casa quello che vuoi, se non reagisci le cose continuano come erano iniziate. Nel secondo tempo abbiamo messo questo trequartista in più, Ounas, e lì qualche sbocco l’abbiamo trovato. Però poi è stata la pressione in generale che ha determinato che si fossero degli errori, sia da parte nostra perché il primo gol è un infortunio, sia da parte della Juventus”.

Su Koulibaly: “E’ troppo facile rispondere. Lo sapete bene anche voi, è una roba veramente da dover toccare e vedere da vicino. Lui ha sempre 2-3 punti in più degli altri. Passa sempre davanti a tutto e ha questa forza di essere veramente il comandante di una squadra da un punto di vista di personalità e spessore, è davvero un grande uomo Koulibaly”.

Sulla forza della squadra: “Siamo quello che si fa, non quello che si dice. Anch’io ho bellissime intuizioni, poi bisogna mettersi lì ed eseguirle. Anch’io voglio vincere la Champions League, ma bisogna che prima ci vada, per ora non ci gioco. Ho trovato una squadra che si vuole confrontare, vuole andare a giocare. A fine primo tempo bisognava fare di più, l’ho detto e loro erano d’accordo. La Juventus abbassava l’attaccante a venti metri dall’area di rigore, non c’erano spazi per i passaggi nella trequarti. Ma avendo i quinti a metà strada siamo riusciti a dargli fastidio. Ma noi dobbiamo fare meglio di così. Si possono fare tutti i complimenti che ci pare, la squadra ha meritato di vincere, poi ci si mette lì, si ricrea quella corteccia di ciò che va migliorato. Nella costruzione dell’azione bisogna fare meglio. E Manolas è uno di quelli che deve migliorare molto”.

Foto: Twitter Napoli