Spalletti: “L’infortunio al crociato di Grabara è una cosa che non si riesce a spiegare. Dispiace per il ragazzo”

20/09/2026 | 17:42:33

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole su Grabara:

“Il pensiero va al ragazzo, alla qualità della persona. Stava facendo un esercizio normalissimo, di routine. Ha sentito questa fitta al ginocchio e non si è reso noto che si è rotto totalmente il crociato anteriore, è una roba che non si riesce a spiegare. Non ci si lamenta, però un dispiacere per il ragazzo è chiaro che bisogna evidenziarlo”.

Foto: Instagram Juve