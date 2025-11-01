Spalletti: “Le scelte? L’intenzione è quella di avere più qualità tecnica dentro il campo”

01/11/2025 | 20:29:31

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn prima della sfida contro la Cremonese.

Le sue parole: “Ci sono moltissime cose da fare ed è capitato che è il 128° anno della Juventus, è tutto molto concentrato ma bisogna dare qualche indicazione, vediamo se sono state giuste oppure no”.

Difesa a quattro con McKennie trequartista, ce lo conferma? “Diciamo che l’intenzione è quella di avere più qualità tecnica dentro il campo, è attraverso quella qualità lì che si possono fare belle partite e provare a vincere. Mancando Yildiz, la devo cercare altrove la qualità. Non abbiamo molto difensori a disposizione, uno fresco che possa entrare mi ci vuole”.

Ieri ha parlato di Scudetto, oggi può rosicchiare due punti al Napoli. “Sono tutti discorsi che si fanno perché tutti vogliono lottare per qualcosa, noi ci chiamiamo Juventus e il confronto deve essere con la storia che abbiamo, è obbligatorio cercare di fare il massimo finché la matematica non te lo vieta”.

