Spalletti: “Le parole di Chivu sono uno stimolo, è uno sincero. Abbiamo sette infortunati”

05/09/2026 | 16:24:00

Luciano Spalletti ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Milan: “Chivu è stato sincero, le persone sincere mi piacciono. Le sue parole devono essere uno stimolo a dare il massimo. Bisogna ridurre il gap. Abbiamo sette infortunati. Amorim? È un allenatore che si è fatto apprezzare e che conosciamo fin da quando era allo Sporting Lisbona, perché aveva fatto vedere a tutti la qualità di gioco che esprimeva la sua squadra. Addirittura al Braga. È una squadra immediata, è una squadra, come dite voi, verticale, una squadra a piombo, che va dritto per dritto, molto, molto veloce nei ribaltamenti delle azioni. Ti costringe a usare un motore della loro stessa cilindrata, perché sennò poi rischi di arrivare tardi agli appuntamenti. È una squadra che ti viene addosso, che ti crea questi continui micro-duelli. E se li sai leggere in anticipo, se ti sai muovere in anticipo, è un qualcosa che puoi usare. Ecco perché l’aggressività degli avversari va sempre usata: non è che ti debba creare un problema o un timore. Sarà una bella partita, perché Juventus-Milan è naturalmente solamente da giocare. Noi proveremo a farla la partita, a esprimere quella che è la nostra voglia di provare a vincere la partita”.

foto x juve