Spalletti: “Lautaro ha chiesto scusa. Totti? Non l’ho fatto smettere io. Quella volta a Trigoria…”

Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 contro la Roma soffermandosi anche sul rapporto con Totti: “Il caso del papà di Lautaro? Lui c’è rimasto male e ha chiesto scusa. Sicuramente questa cosa la affrontiamo perché così la squadra sa come mi comporto in certe situazioni. Era dispiaciuto, appena me ne sono accorto gliel’ho fatto togliere. Ed è così che ha fatto. Totti? Non è vero che l’ho fatto smettere. La società sapeva che andavo via la stagione dopo e lui poteva continuare e invece ho smesso. Non ho mandato via nessuno da Trigoria. Gli ho detto che non avrebbe fatto parte della panchina quel giorno lì, non volevo dirglielo nello spogliatoio perché era un giocatore importante. Questo episodio è avvenuto con Scala, Andreazzoli e il team manager, un uomo della società. Siamo andati in sala riunione, gli ho detto che dopo cinque partite vinte non andava bene niente gli ho detto che non lo avrei mandato in panchina e lui se ne è andato. Tutte e due sono cose non vere, c’erano i testimoni, come questa volta come Lautaro, c’era uno della società, non ero da solo. C’erano tre persone e facevo così anche allora perché quando discuto con qualcuno non devo assolutamente non rovinare il rapporto con la società”, ha chiuso Spalletti.

Foto: sito ufficiale Inter