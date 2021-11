Spalletti: “L’atteggiamento della squadra è stato corretto. Nella ripresa lo Spartak ha passato il centrocampo solo tre volte”

Luciano Spalletti in conferenza stampa dopo la sconfitta con lo Spartak Mosca: “Abbiamo fatto tanti tiri in porta, abbiamo avuto tante occasioni e fare più attenzione a non prendere quel gol a inizio partita. Ho fatto delle scelte offensive sin dall’inizio perchè pensavo di poterla indirizzare da subito, ma il gol preso subito ha cambiato tutta la gara. Non ho potuto mettere Fabiàn perchè ha avuto un piccolo problema, l’avrei messo a rischio per domenica. Così evitiamo che vengano fuori nuovi casi, non l’ho messo perchè aveva un problema. Poteva giocare una quindicina di minuti ma l’avrei messo a rischio. Ho avuto delle risposte anche questa sera, nel secondo tempo hanno passato il centrocampo solo tre volte. Le risposte sono positive, si è vista anche stasera la reazione della squadra. Quando la squadra si comporta così è difficile appuntargli qualcosa. L’abbiamo persa ma l’atteggiamento della squadra mi è sembrato corretto”.

FOTO: Sito Napoli